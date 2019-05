La moto dei suoi sogni si trasforma in un vero incubo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALPAGO - Ha controllato on-line e dopo aver impostato i filtri in uno dei tanti siti specializzati ha individuato la moto che sognava da tempo: una Yamaha. Viste le foto e contattato il venditore ha ritenuto che quella fosse esattamente la due ruote che cercava da tempo. A quel punto si è accordato per il pagamento:Peccato che si trattasse dell'ennesimae lui sia rimasto senza niente in mano, fatta eccezione per la ricevuta di quel dannato pagamento.