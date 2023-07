ALLEGHE/VAL DI ZOLDO (BELLUNO) - Palafavera e lo Ski Civetta si arricchiranno di una nuova seggiovia a sei posti ad agganciamento automatico e dotata di copertura, ma emergono punti interrogativi sui tempi della realizzazione. La società Palafavera assicura che sono stati trovati i fondi per l'opera e i lavori potrebbero iniziare già nel 2024: in ballo 3 milioni e 400mila euro. L'impianto si trova nella parte zoldana del comprensorio sciistico composto da 90 chilometri di piste, che comprende anche le zone di Alleghe e Selva di Cadore, precisamente a Palafavera, e consentirà quindi di trasportare più velocemente gli sciatori in inverno e i camminatori e i ciclisti nel periodo estivo, anche nelle altre località.

IL FINANZIAMENTO

La società Palafavera comunica che la Regione Veneto finanzierà con il 50 per cento la costruzione della nuova seggiovia Pioda, mentre la restante parte verrà reperita tramite mutuo bancario. Oltre alla demolizione dell'attuale impianto di risalita, il prossimo passaggio prevede l'ottenimento dell'autorizzazione a costruire da parte della provincia di Belluno, che ha chiesto alla società una serie di studi ambientali, tra i quali quelli sulle acque sotterranee. Un iter che si potrebbe rivelare complesso, tanto da mettere in discussione il possibile inizio dei lavori già il prossimo anno, come in precedenza ipotizzato dalla società.

L'ABBATTIMENTO

Sempre restando nella parte zoldana dello Ski Civetta, la società Valzoldana ha provveduto alla demolizione della seggiovia delle Coste che collega Pecol a Palafavera e in questi giorni è già stata montata la teleferica per costruire il nuovo impianto, una nuova seggiovia quadriposto ad agganciamento fisso. I lavori, assegnati alla ditta Burigo, potrebbero terminare già prima parte dell'inverno 2023-2024, con l'obiettivo di inaugurare quindi il nuovo impianto già a inizio di tale stagione. Passando nel versante alleghese del comprensorio, Alleghe Funivie sta lavorando alla progettazione del nuovo bacino di innevamento artificiale e recentemente sono stati ottenuti i finanziamenti legati al fondo dei comuni confinanti, ma la messa in opera del nuovo lago artificiale a Col dei Baldi, che permetterà di innevare più velocemente le piste di sci, e con un significativo risparmio energetico, potrebbe slittare di un anno.