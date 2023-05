La cabinovia Cortina Skyline aprirà sabato 1 luglio. È la prima volta che il nuovo impianto di risalita sarà in attività anche durante la stagione estiva, dopo il buon esito delle due prime stagioni dello sci, in inverno. La cabinovia, lunga quasi cinque chilometri, è stata inaugurata nel dicembre 2021. Porta da Son dei Prade a Bain de Dones; collega pertanto l’area di Socrepes e Tofana con le Cinque Torri, verso il passo Falzarego.



IL PERCORSO

Questo carosello, che viene percorso da moltissimi appassionati con gli sci ai piedi, potrà dunque attrarre anche gli appassionati della mountain bike. Sino alla stazione di partenza dell’impianto si può infatti scendere lungo i tracciati già disegnati da anni, e percorsi con le bike da gravity, serviti dalla seggiovia quadriposto di Roncato, che parte dal piazzale di Lacedel, e dagli impianti più alti, della Tofana, che salgono ai rifugi Duca d’Aosta e Pomedes. La cabinovia Cortina Skyline sarà un’attrazione estiva anche per chi intende raggiungere le Cinque Torri, per un’escursione, oppure per arrampicare sulle numerose vie alpinistiche, di diversa difficoltà, di quella frequentata palestra di roccia. I biglietti per accedere all’impianto potranno essere acquistati alla cassa automatica Ticket Kiosk, alla stazione di partenza; saranno validi anche gli abbonamenti Supersummer e i biglietti di vallata. Questa novità ha già riscosso un notevole interesse sui canali sociali, dove la notizia sta rimbalzando, con numerosi commenti favorevoli. È una iniziativa che contribuisce in maniera importante al progressivo sviluppo dell’attività estiva, sportiva e ricreativa, nella zona di Socrepes e della Tofana. Ancora una volta ci saranno anche grandi eventi sportivi a suscitare attenzione per le opportunità offerte dal comprensorio.



GLI EVENTI

Quest’estate si comincerà presto, con l’arrivo a Cortina della Coppa Italia Downhill, una delle gare più importanti del settore gravity, prevista sabato 10 e domenica 11 giugno. L’estate sulle piste di Socrepes si chiuderà con l’evento più importante, i Mondiali di sci d’erba, in calendario dal 29 agosto al 2 settembre, a coronare un impegno profuso dagli organizzatori gli anni passati, con le prime edizioni della Coppa del mondo, che hanno ottenuto questo riconoscimento, da parte della Federazione internazionale. Anche in questo caso è stato determinante il lavoro della società Ista, intervenuta a più riprese, per migliorare la qualità delle piste, la cura del manto erboso, la manutenzione del territorio, con il drenaggio delle acque meteoriche, su quegli stessi prati che, durante l’inverno, accolgono le piste da sci.