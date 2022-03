Tre gol in 25 minuti di Alex Cossalter ma la Dolomiti Bellunesi si fa rimontare: finisce 3-3 con l'Ambrosiana

Una piccola grande impresa. La firma Alex Cossalter, talento del calcio bellunese, capace di segnare 3 reti in 25 minuti nella partita Ambrosiana-Dolomiti Bellunesi, nel turno infrasettimanale del campionato di serie D di calcio. Nella ripresa però arriva la rimonta dei veronesi che andando in gol al 3', 34 e 36' agguantano il 3-3. Tornando a Cossalter, già domenica l'attaccante classe 2000, feltrino doc, aveva dato spettacolo con la Clodiense, ma solo il portiere avversario e un palo gli avevano negato il gol. Oggi, mercoledì 30 marzo, nella partita iniziata alle 15 a Sant'Ambrogio di Valpolicella, il giocatore cresciuto nella Feltrese prima passare all'Union Feltre e di esordire in D a 16 anni a Trieste, capace nel 2019 di trascinare la Primavera del Bologna alla vittoria del prestigioso torneo giovanile di Viareggio, non ha trovato ostacoli. 0-1 al 13', 0-2 al 35' e 0-3 al 38'. In questa stagione il capitano e bomber della squadra, Simone Corbanese, aveva a sua volta segnato una tripletta in trasferta, sempre in provincia di Verona, contro il San Martino Speme, segnando 2 reti nel primo tempo e la terza nella ripresa. Per ritrovare un'impresa simile nel calcio bellunese di serie D, in così pochi minuti, bisogna andare in un passato recente in cui Belluno, Union Feltre e San Giorgio Sedico, che nel maggio del 2021 hanno dato vita al progetto Dolomiti Bellunesi, non si erano ancora "alleate". Nel derby Union Feltre-Belluno del febbraio 2018, infatti, fu Daniele Rocco, allora bomber dei gialloblù bellunesi, attualmente al Cjarlins Muzane - squadra friulana di questo girone C - a segnare 3 reti ma in poco più di mezz'ora, nel secondo tempo, dal 60' al recupero (secondo e terzo gol entrambi dopo il 90'), firmando uno storico 0-3. Quello 0-3 che la Dolomiti non è stata in grado di proteggere stavolta, vanificando in qualche modo le prodezze di Cossalter e complicando le proprie aspirazioni di playoff.

Questi tutti i risultati del girone C di serie D: Adriese-Cartigliano 2-1, Ambrosiana-Dolomiti Bellunesi 3-3, Arzignano-Luparense 2-1, Campodarsego-Porto Tolle 2-1, Cattolica-Levico Terme 1-0, Este-Mestre 1-1, Montebelluna-Caldiero Terme 2-3, San Martino Speme-Spinea 0-2, Union Clodiense-Cjarlins Muzane 1-0. In classifica comanda l'Arzignano a quota 63 punti dopo 26 giornate, inseguito a -4 dalla Clodiense; in zona playoff Luparense (3° posto a 47), Adriese (4° a 46) e Caldiero (5° a 44); Campodarsego (42) e Dolomiti (40) sperano di inserirsi nella top 5 completando una graduatoria che coinvolge tutte le province del Veneto, da Vicenza a Venezia, da Rovigo a Verona e Belluno, esclusa Treviso rappresentata dal Montebelluna (prossimo avversario della Dolomiti a Belluno, domenica 3 aprile) che staziona appena sopra la zona playout, al 12° posto.