VAL DI ZOLDO (BELLUNO) - Circondato da un branco di cani maremmani si salva salendo sul tetto di un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Brutta avventura ieri in Val di Zoldo per un escursionista padovano, ma di origini perugine, di 35 anni. Partito di buon mattino dalla città del Santo, era salito sino alla frazione di Chiesa, nella valle di Goima, con l’intenzione di proseguire verso la malga Grava e di qui fino al panoramico al panoramico Col del l’Agnellessa. Il trentacinquenne V.M., queste le iniziali, aveva come obiettivo quello di approfittare della bella giornata di solo per scattare delle fotografie. Lasciata la macchina sulla strada principale che da Dont sale verso il passo Duran, l’escursionista aveva da poco in izi ato a percorrere al strada che sale verso la malga, quando gli sono avvicinati con fare minaccioso due cani maremmani. Si tratta di quella razza di cui i pastori si servono per custodire i greggi e di cui molto si è sentito parlare in questi mesi perché costituiscono uno dei deterrenti contro l’assalto dei lupi nei confronti delle pecore. Ma come detto, poco dopo l’inizio dell’escursione, e cioè verso le 9,15, V.M. si è visto costretto a contattare la centrale del 118, perché si trovava bloccato in un punto elevato circondato da alcuni cani maremmani.



L’ESCURSIONE

L’uomo, che stava salendo verso malga Grava diretto al Col del l’Agnellessa per fare delle foto, a 500 metri di distanza dall’abitato, sulla strada che parte appunto dalla frazione di Chiesa di Goima, si era imbattuto nei cani che avevano iniziato ad abbaiare correndogli incontro. Il caso ha voluto che lungo la strada fosse stato lasciato un rimorchio, abbandonato forse per l’impossibilità a salire dopo l’arrivo delle prima neve. E così l’escursionista padovano, ha avuto la prontezza di rifugiarsi sul tetto del mezzo parcheggiato nelle vicinanze. Da lì, impaurito e timoroso di scendere, ha chiesto aiuto.