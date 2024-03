BELLUNO - In 500 hanno partecipato oggi, 13 marzo, al funerale della stilista Silvia Bisconti. Una cerimonia laica molto partecipata che si è tenuta nel suo atelier con una meraviglioda vista sul Piave tra le poltroncine, a fiori e righe, il verde delle piante e i suoi abiti. Nessuna cerimonia o orazione funebre. In tanti si sono riuniti nelle stanze dell'Atelier, a Belluno in pieno centro storico (via Alzaia 1), amiche e amici della Community di Raptus&Rose per salutare per l'ultima volta la fashion designer milanese, 61 anni, che aveva fatto di Belluno la sia nuova casa.

Silvia Bisconti, ricordiamo, è morta domenica, al Centro oncologico di Aviano. Ha lottato per uscire dalla malattia e credeva che ce l'avrebbe fatta. Ma il male, nell'ultima settimana carica di sofferenza, ha avuto il sopravvento.