L'invasione di passerella a Parigi del figlio della stilista Kamali

Gusto anni Settanta per la nuova direttrice creativa di Chloé

Parigi, 29 feb. (askanews) - Invasione di passerella alla settimana della moda francese.

La nuova direttrice artistica di Chloé Chemena Kamali ha debuttato con la sua collezione di pizzi, ruches e toni pastello con grandi richiami agli anni Settanta e alla fine della sfilata ha avuto un saluto speciale: quello del figlio che quando l'ha vista spuntare sulla passerella, come da tradizione, per salutare il pubblico, è corso ad abbracciarla. La madre lo ha stretto e poi riportato al suo posto, finendo di godersi gli applausi per il successo suo lavoro.

Moltissime le star che non si sono volute perdere la sfilata di Kamali, tra loro le attrici Clémence Poésy, Sienna Miller e Kiernan Shipka, nonché le modelle Jerry Hall e sua figlia Georgia May Jagger.