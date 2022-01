Dopo le feroci polemiche per il ritorno dei talebani anche l'Afghanistan è passato di moda

Egregio direttore,

lo dico forse per consolarmi dei costi dell'Afghanistan pagati da noi contribuenti. Ma la Storia ci insegna che le restaurazioni sono sempre un po' monche. Son tornati i talebani ma anni di presenza occidentale devono aver lasciato cio che non é facile cancellare. Un afghano con famiglia puo pensarci, guardando sua figlia. Non tutti, ma una quercia nasce da un seme e qualcosa dell'occidente, dev'essere rimasta. Ricordano Alessandro....!.!.!.. C'è modo di far ricordare che ci sono altri popoli dietro quei monti ! Magari una radio o altri mezzi per conservare il ricordo, le notizie degli esuli, qualcosa attraverso il Pakistan....I popoli vogliono ricordare e lo abbiamo visto anche dietro la cortina di ferro. Forse dopo tanto impegno é rimasto qualcosa e magari proprio noi non dobbiamo dimenticarli.



Stefano Pelloni



Caro lettore,

forse anche questa è una conseguenza della pandemia: un virus malefico che ha reso più incerto il vivere quotidiano, ha fagocitato gran parte delle energie e ristretto i nostri orizzonti. Ma un fatto è certo: a pochi mesi dal ritorno al potere dei talebani e dalla feroci polemiche che lo hanno accompagnato, l'Afghanistan è passato di moda, non agita più le coscienze e gli umori di politici e intellettuali. Esaurite le polemiche sugli errori degli occidentali, usciti malamente dal Paese dopo 20 anni, intorno a quella grande nazione è sceso il silenzio. Il processo di restaurazione imposto dai talebani prosegue nel sostanziale isolamento del Paese. I diritti conquistati faticosamente dalle donne afghane sono stati via via smantellati; le bambine possono andare a scuola solo fino all'equivalente delle nostre scuole medie, poi l'istruzione è un privilegio per i maschi; ogni tipo di musica, con la sola eccezione delle nenie dei muezzin, è proibita e gli afghani stanno ingrossando le file dei profughi che lungo la rotta balcanica cercano di entrare in Europa. E' evidente che tutto questo è la conseguenza del fallimento delle missioni occidentali e dell'improvviso ritiro delle forze americane da paese. Ma abbandonare a se stesso l'Afghanistan, spingerlo al collasso economico è un grave errore. Lo è per i delicati equilibri di quell'area del mondo. E lo è per il popolo afghano. Che ha il diritto ad essere un paese a sovranità non limitata. Ma anche a un futuro degno di questo nome.