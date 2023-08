TREVISO - Un viaggio in solitaria da Treviso a Istanbul in maggiolino: questa è l’impresa compiuta a giugno da Fabrizio Nasato, trevigiano classe 1964, che con il suo Cal Look del ‘74 ha attraversato i paesi a est del mare Adriatico fino a raggiungere la Turchia. Un itinerario di 22 giorni, documentati con fotografie e racconti sui profili social, tra le capitali dell’Europa orientale e le antiche città romane, fino a raggiungere i confini dell’Asia. Partito da casa il 4 giugno con il suo maggiolino californiano, Fabrizio Nasato ha prima di tutto superato il nordest italiano fino alla Slovenia. Dopodiché ha raggiunto le capitali della Croazia e della Serbia, Zagabria e Belgrado, per poi costeggiare il Danubio al confine con la Romania fino alle cosiddette “porte di ferro”. Da lì ha continuato fino alla Bulgaria e alla città di Sofia e, dopo non pochi giorni di viaggio e qualche centinaio di chilometri quotidiani, è arrivato ad Istanbul.



L’IDEA

«Ho sempre avuto fin da ragazzo una grande passione per i maggiolini e le auto d’epoca, ma anche per la terra turca, che ho più volte visitato come turista nel corso degli anni, anche in solitaria – racconta Nasato – Da tanto tempo sognavo di riuscire a combinare le due passioni, fino a che lo scorso inverno non ho deciso di iniziare a organizzare seriamente un itinerario. L’obiettivo era quello di seguire la via che gli antichi romani chiamavano “obliqua” e che funge da collegamento tra l’Europa centrale e l’Asia, con meta Istanbul». L’interesse per le automobili d’epoca si manifesta già negli anni ’80, quando Nasato diventa organizzatore di eventi e di raduni per maggiolini, nel trevigiano e non solo. Una passione che deciderà di mettere da parte nei primi anni 2000 con la nascita delle due figlie, ma che non abbandonerà mai del tutto. Avendo a disposizione un Cal Look del ’74, ricevuto come regalo di matrimonio e da lui personalmente sistemato e verniciato, ha deciso quindi di mettersi in viaggio verso la Turchia, proprio nell’anno del centesimo anniversario della nascita della Repubblica turca. «Mi è parsa una coincidenza interessante, una occasione per celebrare a modo mio questo centenario», racconta. Nasato ha portato con sé dei piccoli souvenir italiani, dei portachiavi con un maggiolino Volkswagen e degli adesivi con il suo itinerario stilizzato, per donarli durante il viaggio: ai giovani ragazzi alle porte della Turchia che lo hanno aiutato con l’auto, o alle persone conosciute nel bar turco dedicato ai maggiolini. Giunto infine ad Istanbul.