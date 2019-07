Zanzare, il virus mortale trasmesso che colpisce il cervello: i sintomi

di Simone Pierini

Zanzare

. È l'allarme lanciato dal Dipartimento della salute dello stato della Florida, negli Stati Uniti. Un, rilevato in questi giorni proprio in Florida. È stato ribattezzato "encefalite equina orientale" ed è stato trovato in «diverse galline sentinella nello stesso gregge». IFebbre, mal di testa, brividi, diarrea e irritazione cutanea.«C'è stato un aumento dell'attività della malattia trasmessa dalle zanzare nelle aree della Contea di Orange», hanno detto i funzionari del Dipartimento che aggiungono come. Negli ultimi anni negli Stati Unit la media è di sette casi segnalati e la malattia è nota per essere ritenuta fatale per circa il trena percento delle volte. Ad affermarlo è il Centers for Disease Control and Prevention., afferma l'agenzia sul suo sito web. «L'infezione da "encefalite equina orientale" può provocare due tipi di malattie: sistemica o encefalitica. Quest'ultima provoca il gonfiore del cervello». Le persone che contraggono il virus in genere iniziano a notare- tra cui febbre, mal di testa, brividi, diarrea e irritazione cutanea - circa 4-10 giorni dopo essere stati punti da una zanzara infetta.«La morte di solito si verifica da due a dieci giorni dopo l'insorgenza dei sintomi, ma può verificarsi anche molto più tardi», afferma l'agenzia. «Tra coloro che si riprendono, molti hanno riportato conseguenze di problemi mentali e disabilità fisiche progressive, che possono variare da una disfunzione cerebrale minima a gravi disturbi intellettivi, disturbi della personalità, convulsioni, paralisi e disfunzione del nervo cranico. Molti pazienti con gravi postumi muoiono nel giro di pochi anni».I funzionari sanitari della Florida hanno incaricato i residenti di proteggersi drenando e scartando oggetti nelle loro case che potrebbero trattenere l'acqua e attirare le zanzare, oltre a coprirsi con abiti e repellenti. «Il Dipartimento continua a condurre una sorveglianza a livello statale per le malattie trasmesse dalle zanzare, comprese le infezioni da virus del Nilo occidentale, l'encefalite equina orientale, l'encefalite di St. Louis, la malaria, la chikungunya e la dengue», hanno detto i funzionari. «I residenti della Florida sono incoraggiati a denunciare la presenza di volatili morti attraverso il sito della Commissione per la conservazione dei pesci e della fauna selvatica della Florida».