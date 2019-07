Zanzara tigre, Veneto e Friuli invasi: si salvano solo Belluno e Verona

VENEZIA - Con l'aumento delle temperature esplode l'infestazione da zanzara tigre, quella che punge anche di giorno e non solo di sera. Secondo l'elaborazione di Anticimex, azienda internazionale specializzata nei servizi di igiene ambientale, su base dati Vape, saranno ben 87 le Province più invase, con un indice di infestazione di livello alto e medio-alto, in una scala di intensità da 0 a 4. Meno afflitte (livello 2) le province di Belluno e Verona in Veneto e di Bolzano e Trento in Alto Adige. La zanzara tigre è il maggior veicolo di contagio di febbre Dengue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA