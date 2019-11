Sul passaporto ha la foto di Kim Kardashian: arrestata una donna

Non ha avuto una grande idea la giovane turista colombiana che per dimostrare la propria identità ha esibito un documento falso che aveva, come foto, il volto di Kim Kardashian. La ragazza, 29 anni, è finita agli arresti nelle carceri tedesche. La storia è accaduta in Germania, nella città di Colonia. La donna si è presentata allo sportello di una banca con passaporto degli Stati Uniti: voleva acquistare una carta prepagata, e sapeva che in banca le sarebbe stato chiesto un documento d'identità.Quando però l'impiegata allo sportello ha guardato il passaporto, si è comprensibilmente insospettita: la foto non assomigliava affatto al volto della turista, ed era chiaramente un'immagine di Kim Kardashian, la star dei reality nella televisione americana e una delle celebrità più seguite su Instagram. La bancaria ha chiamato la polizia, che ha arrestato la donna sequestrandole, oltre al passaporto fasullo, due carte di credito anch'esse false.