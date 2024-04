L'Isis minaccia Euro 2024 in Germania: «Ultima chiamata»

L'Isis torna a spaventare nuovamente il mondo del calcio.

Dopo le minacce di attacco negli stadi che ospitavano l'andata dei quarti di finale, adesso sembrano aver messo nel mirino gli europei che si giocheranno nel 2024 in Germania. I funzionari della sicurezza statale tedesca ritengono che i jidahisti potrebbero attaccare ad Euro 2024.

L'Isis minaccia i quarti di finale di Champions league: «Colpiremo gli stadi di Madrid, Londra e Parigi»

L'allarme

L'allarme dei funzionari è scattato dopo che il magazine Voce del Khorasan, ha pubblicato in lingua inglese la foto di un terrorista con una pistola in mano e vestito in mimetica a bordo di un treno o tram tedesco della S-Bahn, dove c'era scritto: «Ultima chiamata prima dell'uscita». Sul sedile sotto la scritta c'è una scatola di esplosivi e in alto la scritta «Benvenuti in europa»

Uno dei funzionari ha infatti dichiarato alla Bild: «(Questo pezzo di propaganda) dimostra che l'Isis-K vuole assolutamente effettuare attacchi sensazionali, non importa come e da chi. A tal fine, tutti i potenziali aggressori, compresi i cosiddetti lupi solitari, sono ora chiamati a compiere attacchi»