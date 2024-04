Kim Kardashian, il legame con OJ Simpson: il padre fu suo avvocato. Le figlie: «Non parlava mai del processo»

Uno degli avvocati del dream team che difese OJ Simpson e uno dei suoi più cari amici era Robert Kardashian senior, il padre di Kim Kardashian. Uomo d'affari e avvocato, Robert è salito agli onori della cronaca nazionale proprio quando ha assistito il suo caro amico durante il famigerato processo per omicidio del 1994.

Nel luglio 2003 gli fu diagnosticato un cancro all'esofago e morì meno di due mesi dopo, nel 2003, a 59 anni.

OJ Simpson morto, il processo: dai guanti insanguinati (che lo scagionarono) ai nastri con gli insulti razzisti

L'avvocato di OJ Simpspon è il padre di Kim Kardashian

Robert è stato sposato con Kris Jenner dal 1978 al 1991. Insieme hanno avuto quattro figli: le figlie Kourtney, Kim e Khloé Kardashian e il figlio Robert Kardashian Jr. Le sue famose figlie hanno spesso condiviso tributi emotivi a lui sui social media e nei loro reality show.

Era nato da genitori armeno-americani nel 1944 a Los Angeles, in California. Si è laureato in economia e poi in legge (anche Kim seguirà le sue orme e studierà giurisprudenza).

Prima di diventare famoso come avvocato difensore, Robert ha fondato diverse aziende nell'ambito della musica e dell'intrattenimento.

Robert Kardashian, avvocato di Oj Simpson. Le figlie: «Non ne ha mai parlato»

Ma la notorietà è arrivata con il "processo del secolo" perché Kardashian è diventato famoso come avvocato difensore. Ha aiutato a difendere l'amico O.J. Simpson durante il processo per omicidio del 1994 per la morte violenta della sua ex moglie, Nicole Brown, e di Ron Goldman.

«Quello che rispetto è che non importa cosa mio padre sapesse o non sapesse del caso, mio padre non avrebbe mai e poi mai tradito la fiducia del suo amico O.J. Simpson e non ne ha mai parlato», ha detto Khloé in un episodio di Kocktails with Khloé nel 2016 riportato da People. Anche Kim ha fatto notare che la famiglia non parla spesso del coinvolgimento del padre nel caso durante un'apparizione al podcast di un amico intimo, Jonathan Cheban, FoodGod: OMFG. «Sì, non ne parliamo mai», ha detto. «Non ne parlo mai veramente», ha aggiunto.

Nel 2003 Kardashian è morto nel giro di pochissimo dopo la diagnosi del cancro all'esofago. Tutti i suoi figli hanno raccontato l'impatto straziante della morte del padre. Khloé ha parlato della perdita nel suo libro di memorie del 2015, Strong Looks Better Naked, rivelando di essere «completamente crollata» al funerale del padre.

A quasi 16 anni dalla morte del padre, la famiglia Kardashian ha onorato la sua eredità partecipando all'inaugurazione del Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health dell'UCLA a Los Angeles nel 2019.

Anche Kim Kardashian ha voluto studiare legge

Kim è cresciuta aiutando nello studio legale del padre e alla fine ha deciso di seguire le sue orme. Dopo diversi anni di studio, è diventata avvocatessa nel 2021 e nel corso degli anni si è impegnata per la riforma della giustizia penale. Nel documentario di Oxygen del 2020, Kim Kardashian West: The Justice Project, Kim ha parlato di come il suo lavoro di avvocato l'abbia aiutata a sentirsi legata al suo defunto padre.

«Ci sono momenti in cui potrei essere frustrata per il fatto di studiare fino a tardi e dovermi alzare e chiedermi come abbia fatto, avendo quattro figli e dovendo passare attraverso alcune delle stesse cose che ho passato io», ha detto. «Sarebbe stato emozionante parlarne con lui e so che ne sarebbe stato molto orgoglioso».

«Mi hanno detto che era famoso per prendere in giro le persone che non passavano al primo tentativo come lui, ma sarebbe stato il mio più grande cheerleader!», ha aggiunto.