Kim Kardashian, Elon Musk, Margot Robbie, Lizzo, Bradley Cooper e altre celebrità hanno calcato il red carpet del Breakthrough Prize, noto come gli "Oscar della scienza", a Los Angeles. "Penso che dovremmo celebrare le innovazioni tecnologiche perché migliorano la vita delle persone", afferma Elon Musk . Lanciato nel 2010, il Breakthrough Prize premia "le menti più brillanti del mondo" in campi come le scienze della vita, la fisica fondamentale e la matematica, posizionandosi come la risposta, supportata dalla Silicon Valley, ai Nobel.