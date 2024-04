OJ Simpson morto, il processo: dai guanti insanguinati (che lo scagionarono) ai nastri con gli insulti razzisti

Il caso OJ Simpson polarizzò in maniera estrema l'opionione pubblica americana. Il processo cominciò il 9 novembre del 1994 e la prima udienza si tenne il 24 gennaio 1995. La giuria di dodici persone era formata da sette afroamericani, quattro caucasici e un ispanico. La pubblica accusa fu rappresentata da Marcia Clark e dal giovane Christopher Darden. Simpson affidò invece la sua difesa a una squadra di legali di altissimo prestigio guidata da Johnnie Cochran che includeva anche Robert Shapiro, F. Lee Bailey, Alan Dershowitz, Robert Kardashian (già amico personale di Simpson e patriarca della famiglia Kardashian, è morto nel 2003), Gerald Uelmen, John Yahoe, e Carl E. Douglas, più due avvocati specializzati in prova del DNA: Barry Scheck e Peter Neufeld.

L'accusa

Il processo, passato alla storia, con questa denominazione: "People of the State of California v. Orenthal James Simpson". Il giudice era Lance A. Ito. La strategia dell'accusa puntava prevalentemente a dimostrare il carattere violento di Simpson, facendolo apparire come un cattivo padre e marito che non aveva accettato la separazione, viste anche le passate denunce della moglie Nicole per violenze.

Il movente

Secondo l'accusa Simpson era un ex marito mosso dalla gelosia.

La strategia difensiva

La difesa introdusse un elemento che via via sarebbe diventato il filo conduttore dell'intera strategia: la discriminazione razziale. Simpson era ricco e famoso, ma, soprattutto, nero, e per questo i poliziotti coinvolti, prevalentemente bianchi, secondo la difesa l'avrebbero voluto incastrare. Bianco era, in particolare, l'investigatore che trovò i guanti insanguinati, Mark Fuhrman, il quale si era reso colpevole in passato di insulti e discriminazioni razziali.

Le registrazioni con gli insulti razzisti

La difesa trovò dei nastri registrati nei quali Fuhrman si scagliava verbalmente contro i neri con epiteti piuttosto pesanti e dichiarava che quando c'è la certezza della colpevolezza «...in qualche modo le prove saltano fuori».

I guanti

Un altro colpo alla tesi dell'accusa arrivò quando l'inesperto procuratore Darden decise di far provare a Simpson i suddetti guanti, contro il parere dei suoi superiori e della collega Clark, che ritenevano che si potessero essere ristretti a causa del sangue e dell'umidità. I guanti si rivelarono troppo stretti per le mani di Simpson. Divenne celebre, al riguardo, la frase dell'avvocato Cochran «if it doesn't fit, you must acquit» (se non calzano, dovete assolverlo).

Il sangue nell'auto

Quanto al sangue rinvenuto nell'auto e sotto le unghie delle vittime, la difesa riuscì a dimostrare che il test del DNA non era stato effettuato attenendosi scrupolosamente alla procedura raccomandata dai manuali, sicché c'era la "remota possibilità" che esso fosse stato alterato e/o manipolato. Il 26 e 27 settembre l'accusa pronunciò l'arringa conclusiva, mentre il 27 e 28 fu la volta della difesa.

Il "processo del secolo".

Il processo polarizzo a tal punto l'America che il Paese si spaccò tra statunitensi bianchi e neri. Il 3 ottobre 1995, dopo 253 giorni di processo, la giuria emise il verdetto in meno di quattro ore, sentenziando l'innocenza di O.J. Simpson. Gli analisti e l'opinione pubblica rimasero sconcertati dalla velocità con cui i giurati raggiunsero l'unanimità. La difesa era riuscita, quindi, a offrire alla giuria la possibilità di dichiarare che "tecnicamente" non esistevano elementi per condannare Simpson.

The People of the State of California v. Orenthal James Simpsonpic.twitter.com/O4X6Gz95iW

Footage showing how people glued to hear the verdict in the O.J. Simpson murder trial on October 3, 1995.

Simpson was acquitted of all criminal charges in the grisly 1994 double murder of his… — Science Simplified (@SciSimpAAG) January 15, 2024

E per capire il caso giudiziario di OJ Simpson basta guardare le facce degli americani incollati alla tv per seguire in diretta il verdetto.