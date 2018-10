Le mezze stagioni non sono mai esistite. «In 250 anni è sempre stato così»

di Domenico Zurlo

. Quante volte abbiamo sentito questa frase, quando - magari proprio in periodi come questo - si passava da giornate calde ed estive a maltempo, freddo e temperature quasi invernali, senza una via di mezzo? Ebbene, oggi viene fuori che in realtà è sempre stato così: leA garantirlo è un esperto, il meteorologo della Provincia di Bolzano, che ha parlato della staffetta tra caldo e neve dei giorni scorsi. «Il servizio meteorologico Zamg di Vienna ha analizzato migliaia di dati di tutto l'arco alpino comprese le stazioni meteo dell'Alto Adige ed il risultato è stato sorprendente.ci sono sempre stati grandi sbalzi di temperatura nell'arco di poche ore, sia dal caldo al freddo che viceversa. L'unica cosa che è cambiata veramente è la temperatura media, che ha subito un generale aumento».Le previsioni a lungo termine, oltre una settimana, - afferma Peterlin - «non sono attenibili soprattutto non in una zona alpina con cambiamenti repentini». «L'atmosfera è un sistema caotico perciò attenibili previsione dettagliate si possono fare al massimo per 6/7 giorni. Per i prossimi giorni è previsto un rialzo termico, ritornerà la cosiddetta estate di San Martino, sono giornate calde in autunno», conclude Peterlin. Quindi d'ora in poi, quando sentirete che non ci sono più le mezze stagioni,senza problemi il vostro interlocutore: almeno fino al prossimo sbalzo di temperatura.