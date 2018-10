Meteo, benvenuto autunno: piogge e maltempo per tutta la settimana. Ecco dove

maltempo arriva in Italia: un centro di bassa pressione sta interessando in queste ore diverse regioni, con piogge, temporali e anche nubifragi improvvisi. Il team del sito Ilarriva in Italia: un centro di bassa pressione sta interessando in queste ore diverse regioni, con piogge, temporali e anche nubifragi improvvisi. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle prossime ore il tempo peggiorerà sulla Sardegna, sulla Sicilia, sulla Campania, sul resto del Sud e sulle regioni adriatiche con precipitazioni localmente intense, specie sulle due isole maggiori.

2 ottobre 2018

Al Nord, dopo le piogge in Romagna e Toscana, il tempo migliorerà gradualmente con ultime nubi, specie al Nordest dove il sole farà capolino nel pomeriggio. Nei prossimi giorni il vortice ciclonico si sposterà verso la Sicilia inserendo le regioni meridionali in una morsa di maltempo diffuso con frequenti temporali e nubifragi, in particolar modo su Calabria, Basilicata e Puglia.

venerdì 5 ottobre, ma le piogge non finiranno, infatti nel corso del weekend è atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica che farà peggiorare il tempo su gran parte d'Italia. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che il maltempo sulle regioni meridionali continuerà almeno fino a, ma le piogge non finiranno, infatti nel corso del weekend è atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica che farà peggiorare il tempo su gran parte d'Italia.

