Finto maestro in una scuola elementare di Cremona smascherato dagli errori di orotografia: ha la terza media

Un "falso" insegnante elementare ha insegnato per ben 5 mesi in un istituto scolastico di Cremona prima di essere smascherato dalla preside della scuola. «Gli errori ortografici banali e la difficoltà anche a livello di comunicazione orale, mi avevano insospettito- spiega la dirigente -.Avevo notato delle criticità palesi e ho agito di conseguenza»,

Sedici lavori contemporaneamente per 3 anni, diventa milionaria in Cina (senza mai presentarsi in ufficio)

Le accuse

L'uomo, un 50enne originario di Castellamare di Stabia e residente a Salerno, secondo gli inquirenti ha presentato un diploma falso in sede di domanda per l'accesso alla Graduatoria provinciale territoriale di Cremona, dove ha poi insegnato per 5 mesi come supplente senza averne i requisiti. Il sedicente ha dichiarato di essere in possesso del diploma magistrale, in realtà mai conseguito.

La prima segnalazione è partita proprio dalla preside dell'istituto, grazie alla quale è stata avviata l'indagine della Squadra mobile. Il 50enne dovrà ora rispondere di esercizio abusivo della professione, falsità materiale e truffa ai danni dello Stato.

Il diploma truccato

Le indagini hanno rivelato che il diploma presentato dal finto maestro conteneva un numero di protocollo incompatibile con il progressivo dei diplomi della scuola che sosteneva di aver frequentato. In seguito, accertamenti più approfondimenti, svolti direttamente presso un Istituto scolastico di Castellamare di Stabia, (Napoli), hanno accertato definitivamente che il diploma era stato falsificato e che l'uomo, in realtà non aveva mai nemmeno frequentato quell'istituto.

La Squadra Mobile di Salerno ha quindi effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti dell'uomo - incensurato - e hanno ritrovato il diploma contraffatto, ora sequestrato.

I precedenti

Ieri, giovedì 2 novembre, il finto maestro è stato formalmente indagato e attualmente è a disposizione dell'autorità giudiziaria.7Ancora in corso ulteriori accertamenti per quantificare il guadagno economico ottenuto illegittimamente lavorando come supplente, che ammonterebbe a circa 10mila euro.

Dalle verifiche svolte è inoltre risultato che già in passato l'indagato aveva cercato di entrare in un altro istituto, questa volta come collaboratore scolastico, ma senza successo.