Christina Bertevello, l'influencer condannata in appello a 3 anni e 4 mesi per il pestaggio di un 18enne

Christina Bertevello, influencer molto nota nel mondo della trap, è stata condannata a 3 anni e 4 mesi. La ragazza è accusata di un pestaggio di un 18enne nel bosco di Somma (Varese) per vendetta. Bertevello era finita sotto inchiesta, insieme all'allora fidanzato Omar Ampolo e ad altri, nel novembre del 2019. I carabinieri della compagnia di Gallarate guidati dal capitano Matteo Russo avevano nell’occasione ricostruito una vicenda intricatissima fatta di rapine, droga e vendette.

Stessa sorte dunque è toccata agli altri imputati. Stefano Bettinelli, difensore dell'influencer, parla di «sentenza iniqua. La mia assistita non ha avuto alcun ruolo nell’accaduto. E’ sempre rimasta in auto. Mettere sullo stesso piano lei, e anche gli altri due imputati non coinvolti direttamente nel fatto, sul piano di chi ha materialmente consumato l’aggressione non è giusto. L’autore del pestaggio è stato infatti condannato a 3 anni e sei mesi». Le motivazioni saranno depositate in 30 giorni «poi valuteremo il da farsi ma con i giusti elementi ricorreremo in Cassazione», conclude Bettinelli.