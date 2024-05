Camila Giorgi indagata per reati fiscali nel 2016, i legali: «Non scappa, delegava il padre a curare i suoi interessi»

Camila Giorgi è indagata per reati fiscali relativi al 2016, anno in cui avrebbe omesso la dichiarazione dei redditi. L'irreperibilità della tennista, che si è ritirata ufficialmente il 7 maggio, è emersa quando la Guardia di finanza stava cercando di notificarle un avviso di conclusione indagini della procura di Prato per l'accusa di omessa dichiarazioni dei redditi nel 2016 e conseguente evasione fiscale.

L'atleta è stata indagata per evasione fiscale nel 2016 ma era irreperibile alla residenza di Calenzano (Firenze), dove le si doveva notificare l'atto. Così dopo vari accertamenti, che hanno coinvolto pure le autorità sportive, è emerso che Giorgi si era cancellata dall'elenco dell'International Tennis Integrity Agency. Camila Giorgi è stata già processata e assolta per non aver presentato la dichiarazione dei redditi per il 2013 e il 2014 dal tribunale di Prato «perché il fatto non costituisce reato» rispetto all'accusa di aver evaso Irpef per 336.000 euro nel 2013 e per 410.000 euro nel 2014. È stata assolta, spiega la sentenza, per il principio del divieto di «doppia imposizione» poiché i suoi avvocati hanno spiegato che lei aveva già pagato imposte negli Stati Uniti per importi superiori a oltre 50.000 euro l'anno in ciascuna annualità.

Inoltre per l'anno 2015 la tennista è imputata, per lo stesso reato di non aver presentato la dichiarazione, in un processo a Prato che ha avuto la prima udienza mentre la seconda è fissata per l'anno prossimo. Gli accertamenti sono proseguiti anche su altre annualità fiscali pregresse.

I legali: «Rientrerà in Italia e spiegherà tutto»

«Gli accertamenti su Camila Giorgi riguardano vecchie annualità fiscali quando non sono stati fatti gli adempimenti come la dichiarazione dei redditi che lei, impegnata in giro per il mondo per i tornei e l'attività agonistica, aveva delegato di fare al padre, il quale non si sarebbe affidato a dei professionisti del settore contabile amministrativo», hanno spiegato all'ANSA gli avvocati Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra che assistono la tennista. «Quando noi abbiamo potuto prendere contezza della situazione - aggiungono - era ormai tardi per evitare contestazioni sui periodi pregressi e non è stato possibile sanare tutto. Poi successivamente la situazione è stata riportata sotto controllo. Con l'Agenzia delle Entrate abbiamo tenuto la massima trasparenza mettendo a disposizione tutta la documentazione disponibile», sostengono spiegando comunque «che i ricavi di Camila Giorgi sono noti al Fisco, non c'è da nascondere nulla; sono proventi sportivi, cioè i premi dei tornei, che vengono interamente tracciati e sono facilmente ricostruibili. Non ci sono introiti diversi». «Il problema - affermano i due legali - è che sono stati fatti degli errori mentre Camila era assente. Lei aveva incaricato i familiari più stretti che però, non rivolgendosi a professionisti specializzati, hanno commesso degli errori importanti». Gli avvocati Marini e Nicotra sottolineano che «i ricavi accertati dal Fisco non corrispondono a redditi realmente percepiti perché ci sono tante voci negative, di spese che non è stato possibile far valere a detrazione», a causa della mancata dichiarazione, «inoltre non emergono le ritenute che ogni tennista versa già alla fonte, sui premi dei tornei in Italia e all'estero in cui Camila gareggiava», ritenute che in base agli Stati variano dal 20 al 30 per cento.

«Rientrerà in Italia e spiegherà tutto», hanno spiegato in una nota i legali di Camila Giorgi, gli avvocati Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra. «Anzitutto va detto che il ritiro di Camila dalle competizioni agonistiche non ha niente a che vedere con la vicenda. Si tratta in realtà di una decisione maturata da diversi mesi, fin da dopo il Covid Camila stava pensando di rallentare progressivamente, aveva difficoltà a reggere lo stress dell'attività agonistica».

Camila Giorgi, il sindaco di Calenzano: «Risiede qui ma non la vediamo mai»

«Allontanamento da Calenzano per divergenza di vedute con la famiglia»

«Riguardo all'allontanamento dalla residenza di Calenzano - spiegano i legali - si è trattato di un allontanamento temporaneo dovuto ad una divergenza di vedute all'interno della famiglia, e alla volontà di prendersi una pausa di riflessione per decidere come impostare la propria vita dopo l'abbandono dell'attività agonistica. Nessuna intenzione di sottrarsi agli accertamenti o alle responsabilità, anzi vi è sempre stata massima trasparenza e collaborazione quando richiesta. In ogni caso prossimamente Camila rientrerà in Italia e potrà dare tutte le spiegazioni necessarie, anche tramite i propri legali, nelle competenti sedi», conclude la nota dei suoi avvocati.

Binaghi: «Con lo staff di Sinner forse sarebbe diventata numero 1»

Di Camila Giorgi ha parlato anche il presidente della Fitp Angelo Binaghi: «Avrebbe raggiunto risultati sportivi nettamente superiori a quelli seppur buoni, ottimi che ha raggiunto perché comunque è stata una giocatrice che ha raggiunto un risultato anche un master 1000, quindi comunque chapeau per quello che ha fatto, ma lei aveva un talento dieci volte superiore. Un po' d'amarezza? L'amarezza c'è sempre stata durante tutta la carriera della Giorgi perché tutti quanti vedevamo, sentivamo che con lo staff di Sinner, magari sarebbe potuto essere la numero uno del mondo e non la numero 30, di sicuro mille volte meglio di come ha giocato, senza nulla togliere ai meriti del padre».