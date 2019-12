Estorsione: influencer sotto inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Accusato di aver sottratto il portafogli con 2mila euro al suo pusher, che per quel fatto lo aveva aggredito e rapinato, ha organizzato la vendetta nei confronti dell'amico che lo aveva tradito, legandolo a un albero in un bosco con del nastro adesivo ed estorcendogli 800 euro. Coinvolta in questa brutta storia, stando alle indagini dei carabinieri di Busto Arsizio, anche la fidanzata, Christina Bertevello, 23enne influencer trevigiana con 600mila follower su Instagram ed astro nascente della musica trap italiana, seguitissima...