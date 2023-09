Bonus psicologo fino a 1.500 euro: le domande, le date e come funziona. Aiuti anche agli universitari

Da una parte c'è il bonus psicologo "classico", quello già introdotto dopo le problematiche legate alla pandemia e poi rinnovato quest'anno (anche se non è ancora scattato ufficialmente): l'incentivo - destinato a chi ha un Isee fino a 50 mila euro - è salito da 600 a 1.500 euro massimi. Dall'altra c'è il bonus psicologo per gli studenti universitari che scatterà il 26 settembre: il ministero dell'Università e della Ricerca ha stanziato 40,5 milioni.

Le date

Sabato scorso è scaduto l’ultimo termine per il 2022 del bonus tradizionale, prorogato per gli psicoterapeuti delle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna. Ma sono disponibili ancora 5 milioni di euro e nel 2024 verranno stanziati altri 8 milioni. Il bonus diventerà strutturale e non ci sarà più bisogno di proroga.

Per quest'anno l'erogazione è prevista entro il 31 dicembre.

Le cifre

Nel rapporto annuale dell'Inps, oltre all'aumento del bonus (da 600 a 1.500 euro massimi) viene ricordato che le domande complessive sono state 395 mila nel 2022, con risorse da 25 milioni di euro e valore di 600 euro per beneficiari con Isee inferiore a 15 mila euro, 400 per Isee tra 15.001 e 30.000 e 200 euro per chi aveva un Isee tra 30.001 e 50.000. Al momento il decreto attuativo non è diventato ufficiale e i bonus sono ancora bloccati. Ma nelle prossime settimane le cose cambieranno.

Bonus psicologo studenti universitari

Il bonus psicologo per gli studenti universitari si tratta di un'agevolazione di secondo livello e a ottenere i fondi e ad erogare i benfici saranno le singole università o le Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), le 145 istituzioni italiane come Accademie di belle arti o conservatori riconosciuti dal Miur (sono 82 statali e 63 non statali). Gli atenei potranno aderire al bando a partire dalle ore 12 del 26 settembre 2023 e fino alle ore 12 del 27 ottobre 2023, per ottenere i finanziamenti e avviare le misure, sotto forma di supporto psicologico, di cui potranno usufruire gli studenti: la partenza dell’iniziativa avverrà dopo il 27 ottobre, nel giro di poco più di 2 mesi, quando Università e Afam che hanno ottenuto i finanziamenti potranno dare il via alle misure del bonus per gli studenti universitari.