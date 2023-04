Fari puntati sul possibile ritorno dei rincari in bolletta dopo l’estate. Il governo pensa a un nuovo piano di aiuti, da qui alla fine dell’anno, in attesa di capire le prossime mosse dell’Ue, che per adesso chiude alla possibilità di erogare altri bonus contro il caro energia nel 2024. Il cosiddetto bonus sociale, lo sconto per le famiglie con un Isee entro i 15.000 euro, è stato prorogato solo fino a giugno, ma non è escluso a questo punto che venga esteso fino a Natale.

BOLLETTE

I bonus sociali sulle bollette sono riconosciuti, come detto, alle famiglie con Isee fino a 15.000 euro (ma l’asticella scende a 9.530 euro per il bonus acqua). Per i nuclei numerosi con almeno quattro figli a carico il livello Isee richiesto sale a 30.000 euro (ventimila euro per il bonus acqua). Restano in piedi fino a giugno anche l’Iva al 5% sul gas, altra misura in odore di proroga, e i crediti d’imposta energia e gas per le imprese, anche se rivisti al ribasso. Infine, a ottobre entrerà in azione un nuovo meccanismo automatico legato al prezzo del gas che farà scattare gli sconti in bolletta solo se il costo del metano supererà i 45 euro al Megawattora.

CASA E MOBILITÀ

Agli italiani fa molto gola anche il bonus infissi, anche perché non richiede particolari requisiti e consente di avere una detrazione del 50% su interventi che riguardano la manutenzione, il risanamento conservativo, il restauro e la ristrutturazione delle finestre. Non solo: novità in arrivo pure per gli incentivi per l’acquisto di automobili. Il governo Meloni starebbe considerando l’ipotesi di ricaricare il plafond per l’acquisto di veicoli con motori termici a basse emissioni. «Noi dobbiamo incentivare chi ha bisogno dell’aiuto dello Stato per svecchiare la propria auto, per rottamare autovetture euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3», così nei giorni scorsi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha tracciato la rotta da seguire. Poi semaforo verde al rimborso delle spese per chi ha sostituito il motore termico della sua auto con uno elettrico, al fine di rendere green il proprio veicolo. Si è alzato il sipario sulla piattaforma alla quale rivolgersi online per presentare le domande per ottenere il contributo “Retrofit” per l’ammodernamento del proprio mezzo di trasporto. Il contributo è pari al 60% della spesa sostenuta per l’installazione, nel limite di 3.500 euro. Riconosciuto inoltre il contributo pari al 60 per cento delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro automobilistico e all’imposta provinciale di trascrizione.

Possono richiedere l’aiuto tutti i proprietari di veicoli con motore a combustione che hanno riconvertito il proprio mezzo entro il 31 dicembre dello scorso anno. Infine sono ancora attivi gli incentivi auto elettriche 2023, dedicati alle vetture nella prima fascia di emissioni (0-20 g/km), e quindi anche alle vetture a batteria. Il bonus, in vigore dallo scorso 10 gennaio, sarà valido fino al 31 dicembre di quest’anno, con un fondo totale di 190 milioni di euro. L’incentivo vale 5.000 euro con rottamazione di un’autovettura fino a Euro 5 (a prescindere dalla data di immatricolazione), o 3.000 euro senza rottamazione. Per gli ecoincentivi per l’acquisto di auto ad alimentazione ibrida plug-in sono stati messi a disposizione invece 235 milioni (4.000 euro di sconto con rottamazione e 2.000 senza rottamazione).

FAMIGLIA E SALUTE



Si attende poi il bonus psicologo 2023, rifinanziato dalla legge di Bilancio: le domande per accedere all’aiuto dovrebbero poter partire a giugno, ha fatto sapere il ministero del Lavoro. Infine è slittato al 30 giugno 2023 il termine per inviare le ricevute delle spese sostenute per riscuotere il bonus asilo nido 2022. L’agevolazione consiste in un rimborso dei costi sostenuti, a valere anche su quelli per l’assistenza domiciliare, e l’importo dell’indennità può arrivare fino a 3mila euro.