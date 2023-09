Bonus benzina da 80 euro al mese dopo la Nadef: l'importo sarà caricato sulla carta "Dedicata a te"

Un bonus da 80 euro al mese per contrastare il caro benzina, caricabile sulla carta 'Dedicata a te': è la misura che sta studiando il governo.

Bonus benzina da 80 euro

Il bonus, come anticipato da La Repubblica, sarà caricato direttamente sulla social card lanciata a luglio, che prevedeva un contributo unico di 382,50 euro per l'acquisto di beni e alimenti per famiglie di almeno tre componenti e un Isee fino a un massimo di 15.000 euro lordi. Si stima che ne beneficeranno 1,3 milioni di famiglie.