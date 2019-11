«Stiamo morendo, qui è crollato tutto». Alessandria, la telefonata choc del carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'di una cascina a Quargnento () è costata la vita a tre, mentre altri due pompieri e unsono rimasti feriti. Il carabiniere, proprio mentre si trovava sotto le macerie, ha chiamato i soccorsi. Questo il contenuto della telefonata.LEGGI ANCHEBorlengo: «Manda qualcuno perché è esploso tutto. Tutti feriti, tutti quanti».Carabinieri: «Riesci a stare al telefono?»B: «Sì ci provo, raga, sto male ve lo dico. Io sono sotto qualcosa, non so cosa, sto malissimo. Siamo cotti, Pasquà. Dì di fare in fretta, di mandare delle gru, perché è crollato tutto. Manda qualcuno, ti prego, stanno morendo tutti qua».C: «Che cosa è esploso?»B: «È esplosa la palazzina, eravamo andati a fare il sopralluogo e niente... è esplosa. Siamo messi tutti male».C: «Luciano è vicino a te?»B: «No, non è vicino a me, lui è dall'altra parte. Però digli di fare presto siamo messi male, servono le gru perché siamo bloccati».B: «Pasquà, se va male digli a miei che gli voglio un mondo di bene».C: «Stai tranquillo Roberto. Siete sotto delle macerie?»B: «Sì, siamo sotto delle macerie, fai in fretta ti prego che non ce la faccio più».C: «Luciano lo vedi o è da un'altra parte?»B: «No non lo vedo, ma mi sa che io sto per svenire. Fate veloce».C: «A che piano eravate?»B: «Era una villa, eravamo a piano terra. Io sicuramente ho perso un occhio, sto perdendo un sacco di sangue».C: «Stai tranquillo».B: «Ci provo, ma ho perso un sacco di sangue. Ho un piede sotto una maceria. Sto quasi per svenire. Ma vedi te se devo morire così a 31 anni».