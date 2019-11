sono i vigili del fuoco esperti Matteo Gastaldo e Marco Triches e il vigile del fuoco Antonino Candido. I feriti sono il caposquadra dei Vigili del fuoco Giuliano Dodero, il vigile Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo. La dinamica ancora non è chiara, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono dissidi tra il proprietario dell'abitazione e il figlio, così come la pista legata al risarcimento assicurativo.



Alessandria, chi erano i tre vigili del fuoco morti nell'esplosione



Inchiesta per omicidio plurimo e crollo. La Procura di Alessandria ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per l'esplosione che la scorsa notte a Quargnento ha provocato la morte di tre vigili del fuoco. Omicidio plurimo e crollo doloso di edificio i reati ipotizzati. Le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Alessandria, agli ordini del colonnello Michele Angelo Lorusso, sono coordinate dal procuratore Enrico Cieri. Sulla vicenda gli inquirenti, che hanno ascoltato i proprietari della cascina e i loro famigliari, mantengono il massimo riserbo.



I vicini: Tragedia in provincia di Alessandria , dove tre vigili del fuoco sono morti e altre tre persone, tra cui un vigile e un carabiniere, sono rimaste ferite nell'esplosione di una cascina. È successo a Quargnento . Le vittime dell'esplosione avvenuta in un edificio a Quargnento





Esplosione Alessandria, i vicini: «Sentivamo i superstiti chiamare i vigili intrappolati» «Abbiamo sentito un forte boato, poi le grida di aiuto». È il racconto di una residente della zona di Quargnento, nell'Alessandrino, in cui una esplosione ha fatto crollare una cascina disabitata. «Sentivamo chiamare disperatamente. È stato terribile», aggiunge la donna, il volto segnato dalla notte insonne per la tragedia. All'alba i vigili del fuoco hanno recuperato l'ultimo corpo, quello del loro collega rimasto sepolto sotto le macerie.

Il cordoglio dei colleghi

«Profondo cordoglio e vicinanza» alle famiglie dei tre pompieri morti vengono espressi dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Salvatore Mulas e dal Capo del Corpo Fabio Dattilo, che in una nota parlano di «vittime del dovere». Mulas e Dattilo manifestano anche «vicinanza a tutti i colleghi, in particolare quelli di Alessandria, in questo momento tragico per il Corpo».



Le indagini

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto sulla quale indagano i carabinieri, anche se da una prima analisi pare che l'incendio sia di matrice dolosa. Il proprietario della cascina di Quargnento è stato ascoltato come persona informata sui fatti dalla procura che indaga sull'accaduto. Lo ha reso noto il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri. La casa era disabitata e, per un certo periodo, era stata anche messa in vendita. Secondo il procuratore, il proprietario non ha riferito «nulla di significativo se non una mera ricapitolazione dei fatti. Sono tutte informazioni che vanno comparate, bilanciate, esaminate, pesate. Siamo ancora all'inizio di questa attività».



Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella di dissidi tra il proprietario dell'abitazione e il figlio, così come la pista legata al risarcimento assicurativo. Al momento, però, viene sottolineato, si tratta solo di ipotesi di lavoro: le indagini proseguono a 360 grad i.



I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale di Alessandria e di Asti. Il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, ha effettuato un sopralluogo sul luogo della tragedia. Al momento, secondo quanto si apprende, non viene esclusa nessuna ipotesi dagli inquirenti, anche se quella del dolo sembra essere la più probabile.



La cascina era disabitata; all'interno erano presenti diverse bombole del gas. Una non è esplosa ed è stata sequestrata. Secondo alcune testimonianze, una prima esplosione è avvenuta intorno alla mezzanotte, seguita da una seconda - quella che ha causato il crollo della struttura e la morte dei vigili del fuoco - verso le 2.

Mi dispiace per quei ragazzi morti, non si deve morire lavorando». Così l'anziano padre del proprietario della cascina di Quargnento, nell'Alessandrino, dove la scorsa notte una esplosione ha ucciso tre vigili del fuoco. L'uomo si è recato con la moglie davanti alle macerie dell'edificio dove abitava il figlio Giovanni. «L'aveva comprata e messa a posto, mio figlio è appassionato di cavalli, come mio nipote, e aveva fatto due cavalli». Fino a due anni fa, quando si è trasferito ad Alessandria e ha messo in vendita la grande casa, senza però riuscirci. «Che idea mi sono fatto? Nessuna - aggiunge il padre - Con mio figlio non ho parlato. Ho saputo quello che era capitato alla tv, poi mi hanno telefonato alcuni parenti dalla Puglia. So solo che la casa - ribadisce - era disabitata, la corrente staccata». L'uomo racconta che il figlio «faceva l'imprenditore, lavorava con i programmi». «Altro non so proprio dire», conclude l'uomo.

La pista dolosa

Cosa è accaduto nella cascina? La prima verità è dei compagni dei tre vigili del fuoco morti. C'è un audio di un pompiere che racconta in diretta la tragedia. «Sono in contatto con un ragazzo che sta ad Alessandria e riesce ad avere informazioni immediate, tra l'altro era in turno con uno di questi ragazzi. Purtroppo il terzo è stato ritrovato adesso e non ce l'ha fatta neanche lui. La cosa più triste e grave è che hanno trovato gli inneschi e sembrerebbe che sia una cosa premeditata con esplosioni multiple proprio mentre stavano intervenendo».







Così il vigile del Fuoco, in un audio in possesso dell'Adnkronos, racconta quanto accaduto questa mattina ad Alessandria, dove tre pompieri hanno perso la vita nell'esplosione di un cascinale. Alessandria, esplode una cascina: due vigili del fuoco morti, tre feriti. I carabinieri indagano: ipotesi dolo Poi tocca al procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, cercare di raccontare cosa è accaduto. «Dagli elementi che abbiamo acquisito temiamo che si tratti di un fatto doloso». Insomma qualcuno avrebbe riempito la cascina di bombole di gas, con l'intento di abbatterla, innescando l'incendio che ha provocato l'esplosione delle bombole.



Tante. Troppe per essere lasciate lì semplicemente a marcire. «Stiamo esaminando i reperti che abbiamo trovato - ha proseguito il procuratore - stiamo scavando tra le macerie abbiamo trovato un timer e una bombola di gas che è stata sequestrata e tutto questo ci fa pensare che l'esplosione sia stata voluta e deliberatamente determinata». Cieri ha poi aggiunto ci sono state più esplosioni intervallate. «Ora dobbiamo proseguire con gli accertamenti stiamo lavorando per capire chi e cosa ha causato questa tragedia», ha aggiunto.

LEGGI ANCHE --> Incendio nella fabbrica di pellami, il Ministero: «Non ci sono situazioni di rischio» Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell'esplosione. Secondo una prima versione ci sarebbe stata una doppia deflagrazione, mentre secondo fonti investigative i vigili del fuoco sarebbero intervenuti per un principio di incendio e una volta arrivati alla cascina sarebbero stati travolti dall'esplosione. Quargneto è un paese di poco più di mille abitanti nella piana di Alessandria, al confine con le colline del Monferrato. Una zona agricola dove sono presenti numerose cascine.