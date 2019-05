Europee, la Lega sfonda in Abruzzo (35%). Ecco tutti i risultati e le preferenze

di Stefano Dascoli

L'AQUILA - In una circoscrizione, quella meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) a trazione Cinque Stelle, l'Abruzzo fa eccezione facendo registrare un vero e proprio boom della Lega, attestata oltre il 35,3%. Nel 2014, nella circoscrizione meridionale, il Pd era stato il primo partito con il 35,05%, seguito dai Cinque Stelle con il 24,07 e da Forza Italia con il 22,2%. Oggi i grillini hanno aumentato i loro consensi nel collegio, arrivando al 29,19%, seguiti dalla Lega con il 23,43% e dal Pd al 17,84%. Forza Italia si è fermata al 12%, Fratelli d'Italia di poco sopra il 7,5%, +Europa al 3,13%.IL VOTO IN ABRUZZO - Lain Abruzzo ha sparigliato, arrivando a conquistare il 35,3%.in calo di sette punti: dal 29,74% delle elezioni 2014 al 22,34% odierno.intorno al 17%, in calo di 15 punti rispetto alla precedente tornata (32,39%).delude, sotto il 10% (9,4) rispetto al 18,69% del 2014.arriva al 7,03% (precedente 4,65).al 2,38%,1,78%,1,57%.RISPETTO ALLE POLITICHE - Interessante il raffronto rispetto alle Politiche del 4 marzo 2018. In quel caso i Cinque Stelle sfiorarono il 40% e, dunque, oggi vedrebbero i propri voti praticamente dimezzati. La Lega è passata dal 13,87% al 35,3%, un exploit. Forza Italia prosegue il suo calo dal 14,53% a sotto il 10. Confemata la crescita di Fratelli d'Italia, dal 4,95 a oltre il 7%. Il Pd alle Politiche aveva conquistato il 14,28%, dunque oggi fa registrare una lieve crescita.LE PREFERENZE - Salvini è arrivato a conquistare oltre 50 mila preferenze in Abruzzo. La più votata dopo di lui, per la Lega, è statacon quasi 19.000. Seguono(oltre 10.000) e(8.126). Tra i Cinque Stelle oltre 15 mila voti per13.028 permolto sotto tutti gli altri. Nel Pd il capolistaha conquistato oltre 7.500 voti, seguito daa 6.543 e dacon 5.870. In Forza Italia Berlusconi è andato sopra quota 16.600, seguito da(5.181) e da(4.907).a quota 2.742,vicino ai 2.000. In Fratelli d'Italia Meloni sopra quota 13.300, seguita dache sfiora i 6.000. Quasi 3.300 i voti perPer +Europa 2.470 voti conquistati da