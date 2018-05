Vermi alla mensa Rai, la denuncia dei sindacati

di Marco Castoro

Un piccione dentro lo studio dei Fatti Vostri, i vermi alla mensa della Dear, viene da chiedersi se alla Rai stiano studiando un nuovo programma sugli animali o sull’Arca di Noè. Per quanto riguarda il volatile è stata solo una pacifica e simpatica irruzione. Sui vermi invece si è aperta la polemica.

Un video è comparso sul profilo del gruppo Facebook IndigneRai ed è stato condiviso. Si vedono dei vermi agitarsi su un tavolo. Secondo il coordinatore regionale UilCom, Alessandro Lupi, che ha spedito una lettera-denuncia, in data Primo Maggio, in cui riporta il riscontro da parte di alcuni lavoratori della “presenza di vermi vivi e brulicanti negli ambienti destinati alla somministrazione dei pasti contrattuali”, allegando anche un video, girato – si presume – sul luogo incriminato, e condiviso sui social.



“Interpellate dai lavoratori, le organizzazioni sindacali - si legge nella lettera di Lupi - hanno più volte espresso forti critiche sulla qualità dei pasti della mensa, arrivando a chiedere il controllo da parte delle strutture aziendali e riservandosi di segnalare la criticità agli organismi di Vigilanza”. Alla Dear hanno risposto che oggi, giorno festivo, non ci sono responsabili all’interno della struttura e quindi nessuno ha commentato la notizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA