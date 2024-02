CHIOGGIA - «Devi mangiare tutto. Il cibo non si spreca». Beata la saggezza dei nonni che, cresciuti in tempi di miseria, insegnavano, sia pure con qualche rimprovero, alcune regole oggi un po’ troppo “dimenticate”. Ma quello che sta succedendo nelle scuole di Chioggia è di segno opposto, tant’è che è scoppiata una polemica. Da pochi giorni, infatti, i genitori sono stati informati, tramite il solito giro di messaggi whatsapp, che i bambini che usufruiscono del servizio mensa, non possono più portare a casa ciò che non consumano a scuola, si tratti del pane, della vaschetta che contiene la seconda pietanza, o della frutta (spesso una mela).