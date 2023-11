Terribile incidente ieri mattina, intorno alle 13, sull'autostrada A12 Civitavecchia Roma, precisamente al chilometro 55 in direzione Roma. Che qualcosa di grave fosse accaduto lo si è capito dalla gran quantità di sirene che hanno "tagliato" la tranquillità della città all'ora di pranzo. Per cause che sono ancora al vaglio della polizia Stradale, un mezzo pesante, una bisarca, ha impattato violentemente con un autofurgone da nove posti che trasportava altrettanti turisti provenienti dalla nave da crociera "Sirena" dell'americana Oceanian Cruises (piccola nave boutique di lusso) approdata a Civitavecchia. La nave aveva ormeggiato ieri mattina presto al porto ed i turisti avevano noleggiato un Minivan per andare a visitare la Città Eterna. Non ci sono mai arrivati. Sarebbero poi dovuti ripartire nella serata di ieri. Alle 20 la "Sirena" ha regolarmente tolto gli ormeggi dallo scalo civitavecchiese per proseguire la sua crociera, ma senza i turisti rimasti coinvolti nell'incidente. La violenza dell'impatto ha richiesto l'intervento di due squadre di Vigili del fuoco, la 17A da Civitavecchia e la 26A da Cerveteri. I pompieri arrivati sul posto hanno cominciato subito le operazioni di estrazione dalle lamiere dei nove occupanti del furgone, tutti turisti americani, oltre che dell'autista del mezzo. Tutti sono stati subito affidati alle cure del personale sanitario del 118 arrivato sul posto. Il medico ha constatato il decesso di uno degli occupanti. Si tratta di un turista di New York, Gary Rosen di 83 anni. A quanto risulterebbe da una prima ricostruzione, il newyorkese sarebbe morto a causa del fortissimo impatto con il vetro del Minivan. L'anziano era infatti seduto nell'ultima fila dei posti del mezzo. Altri 4 in sono stati portati via in codice rosso, tutti gli occupanti sono rimasti feriti piuttosto gravemente nell'incidente, ma non sono in pericolo di vita. Uno dei feriti rischia però l'amputazione di un piede.

Cinque le ambulanze che sono intervenute oltre a due elicotteri per trasportare i feriti in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione il camion avrebbe tamponato con estrema violenza il Minivan Ncc (Noleggio con conducente) con a bordo i 9 croceristi. Successivamente i Vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza le vetture e l'area circostante. Operazioni che sono durate alcune ore, prima che il traffico veicolare potesse tornare alla normalità. Nel tratto compreso tra le uscite di Civitavecchia sud e Civitavecchia nord, in direzione della statale Aurelia, è infatti stata disposta la chiusura dello stesso tratto a causa dell'incidente che ha visto coinvolti il camion ed il pulmino. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari e le pattuglie della polizia Stradale, è arrivato anche il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade. Questi ultimi si sono occupati di bloccare il traffico in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di soccorso e si sono registrati due km di coda all'interno del tratto chiuso in direzione dell'Aurelia ed un km di coda in direzione Roma. Agli automobilisti diretti verso l'Aurelia dopo l'uscita a Civitavecchia sud, si è imposto di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Civitavecchia nord. A quelli diretti verso Roma, si è invece reso necessario uscire a Civitavecchia nord, per poi rientrare all'altra uscita (Civitavecchia sud). Il traffico è stato fortemente rallentato per alcune ore, con inevitabili conseguenze anche a quello cittadino. Solo nel tardo pomeriggio è ripreso con regolarità.