Trascinato in aria da una raffica di vento mentre prepara il parapendio, 63enne morto nell'antica Civita a Tarquinia

Tragedia nel pomeriggio di ieri tra le colline del sito archeologico dell'antica Civita a Tarquinia. Mario Mulliri di 63 anni, originario della Sardegna, ma da tempo residente a Marina di Cerveteri, è morto precipitando con il parapendio.

Secondo i primi accertamenti dell'incidente, l'uomo stava lavorando a terra alla preparazione del parapendio quando all’improvviso è stato travolto e trascinato da una raffica di vento. Non essendo ancora agganciato e non potendo manovrare il mezzo volante, è quindi rimasto aggrappato alle funi che stava sistemando. Un volo in balia del vento di circa 15 metri, poi lo schianto a terra. A dare l'allarme le persone che in quel momento hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti, oltre i carabinieri, i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 63enne.