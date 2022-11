Il giallo dell'ex postina, a Cerchiara la mattina della scomparsa della donna trovata anche una finestra aperta sul lato posteriore della casa di Valerio

RIETI - Una finestra aperta sul lato posteriore dell'abitazione di Valerio, a Cerchiara. Lo zio Leonino e Valerio, il nipote di Silvia Cipriani, la ex postina scomparsa dal 22 luglio, quella mattina afosa della scorsa estate, quando si recarono insieme nel casolare di Cerchiara per cercare la donna della quale non avevano più notizie, non trovarono solo il pollaio, il garage, la cantina e il granaio aperto ma anche una finestra dell'abitazione in uso al nipote.

Un particolare che i due avevano forse sottovalutato nell'immediatezza dei fatti ma che è tornato di stretta attualità in questi giorni e sul quale si sono concentrati gli inquirenti. Un particolare rivelato dalla giornalista Roberta Spinelli della Rai, durante la trasmissione “Storie italiane” condotta da Eleonora Daniele.

Una finestra aperta che fa sospettare che qualcuno possa essersi introdotto nell'abitazione e successivamente sorpreso nei paraggi dall'ex postina. Ipotesi, supposizioni sulle quali stanno però lavorando con molta attenzione gli inquirenti.