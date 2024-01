CONEGLIANO (TREVISO) - Non si trovano i proprietari, nonostante lunghe e complicate ricerche, ma l’edificio è fatiscente e causa di pericolo: il comune lo fa abbattere. Sono entrate in azione ieri mattina le ruspe per la demolizione e la messa in sicurezza di un vecchio immobile in abbandono, che perdura da molti anni, in costante e rapido peggioramento, in via Vital 213 a Campolongo, in seguito a un’ordinanza del sindaco Fabio Chies. L’operazione, che si conclude oggi, è avvenuta alla presenza del vicesindaco Claudio Toppan, dell’assessore Primo Longo e del dirigente comunale Giovanni Tel. Dopo avere avuto l’autorizzazione dal giudice, in quanto non è stato possibile coinvolgere i numerosi proprietari che a quanto pare possiedono quote minime e si sono dimostrati disinteressati, l’operazione è stata avviata direttamente dal Comune, affidandosi ad una ditta con una spesa di 19 mila euro. «Ma con la possibilità - ha sottolineato Toppan - di rivalersi nei loro confronti se saranno esattamente individuati».