PADOVA - Incidente mortale a Padova: stamattina, domenica 7 maggio, un'auto è stata ripescata in un canale all'altezza del lungargine Donati, non lontano dagli impianti di depurazione. All'interno è stato scoperto il corpo di un uomo di 37 anni, Nicolae Botnari, residente in città e di origini romene. Dalla prima ricostruzione dei fatti l'incidente sarebbe di natura accidentale, sl percorso dell'auto sono stati trovati alberi abbattuti.