PADOVA - «Faccio un salto a casa a prendere una cosa, torno più tardi». Ma gli amici che erano con lui al picnic lungo il Bacchiglione, sabato a pranzo, non l'hanno mai più visto tornare. Nicolae Botnari, 37enne, originario della Moldavia con cittadinanza romena, in realtà alla sua abitazione non è mai arrivato: la sua Toyota Avensis grigio metallizzato è volata dal lungargine Donati, al confine tra Padova e Ponte San Nicolò, dentro al Bacchiglione dopo aver abbattuto arbusti e vegetazione.