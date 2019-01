La polizia lo insegue dopo un furto d'auto a Roma: ladro cade, sbatte la testa e muore

di Marco De Risi

Un lungo inseguimento fra le pattuglie della polizia ed un ladro di auto finisce in tragedia. E’ accaduto stanotte, verso le due quando un romeno di 33 anni dopo avere abbandonato l’auto rubata, una Tiguan, prosegue la fuga a piedi su via Rebecchini, a San Paolo, mentre corre al buio su un terreno scosceso scivola e muore sul colpo sbattendo la testa su un cordolo. Inutile l’intervento di un’ambulanza il cui personale non ha potuto fare altro che constatare il decesso.



Qualche minuto prima, era accaduto, che una società privata, aveva segnalato alla polizia che la Tiguan rubata, grazie al rilevamento del satellitare, stava percorrendo via di Vigna Girelli, al Portuense. Una pattuglia del 113, intercetta il mezzo su un tratto di via delle Vigne e nasce così l’inseguimento. Il romeno arriva con il mezzo in un vicolo cieco e allora scende dal mezzo, in via Rebecchini e si mette a correre a piedi. Poi, accade l’imponderabile, l’uomo scivola, cade, batte la testa e muore.

