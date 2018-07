Venti dosi di cocaina nel reggiseno: arrestata una 24enne

di Raffaella Di Claudio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Venti dosi di cocaina nel reggiseno, più quattro nei pantaloni e due cedute a un coetaneo che era in macchina con lei. È stata arrestata, nella tarda serata di ieri, 17 luglio, al centro della frazione di Passo Corese, una 24enne, E. D., del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.A far scattare le manette ai suoi polsi sono stati i carabinieri della stazione di Passo Corese. Gli uomini del maresciallo Stefano Pierbattisi, divisi in due pattuglie, hanno intercettato su via Giacomo Matteotti, la Fiat cinquecento guidata dalla ragazza. Ad insospettirli era stato il fatto che l’auto percorreva ripetutamente lo stesso tragitto.Dopo averla fermata e aver atteso il 118 per eseguire, visto che si trattava di una donna, la perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto l’ingente quantitativo di cocaina, già suddivisa in dosi, insieme a 75 euro ritenuti provento dell’attività illecita.La ragazza è attualmente ai domiciliari, mentre l’acquirente è stato segnalato come assuntore alla Prefettura.L'arresto è il secondo, per droga, messo a segno nel giro di pochi giorni dall'Arma coresina.