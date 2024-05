Dimitri Iannone, ex concorrente de "Il Collegio" morto in un incidente nel Casertano: aveva 24 anni

Dimitri Iannone è morto in un incidente nel casertano. Di origine ucraina, era stato adottato a soli 5 anni da una coppia di Villa Literno. Il giovane aveva 24 anni ed era noto per la partecipazione al programma “Il Collegio”. Vittima del sinistro stradale anche Robert Badica, 23enne, entrambi di Villa Literno.

Il quarto passeggero, un 21enne di Giugliano in Campania, è rimasto ferito gravemente, così come la coppia che viaggiava sull'altra auto. A perdere la vita anche Filomena Del Piano, 19enne nata a Santa Maria Capua Vetere e residente ad Aversa.

Chi era

Dimitri era molto conosciuto per aver partecipato all'esordio del programma Il Collegio, andato in onda per la prima volta nel 2017. Le puntate sono state ambientate nel 1960 e i ragazzi scelti per la prima edizione hanno potuto sperimentare la scuola dell'epoca dei loro nonni.

La partecipazione

Nella scuola trasmessa su Rai 2 si era distinto tra gli altri compagni per la sua grande educazione e simpatia, che ha fatto sorridere i professori e il pubblico da casa. Alcuni suoi ex compagni, come Alessio Milanesi e Pietro Dell'Acquila lo hanno voluto ricordare sui social, pubblicando alcune foto e video che avevano registrato sul set del programma.

Il dolore dei fan

Anche i fan e altri personaggi televisivi e del web hanno voluto scrivere delle parole per ricordare il giovane. Un esempio è Sabrina Cesereto, conosciuta da tutti per essere "La Sabri Gamer" su youtube, che sotto a un post che lo ha ricordato ha scritto: «Quanto dolore e quanto imprevedibile la vita. Un abbraccio a tutta la sua famiglia, un dolore che nessuno dovrebbe provare». Lei è stata seguita da Matteo Diamante, che ha scritto: «Mi sono venuti i brividi! Poveri ragazzi. State attenti quando guidate. Un abbraccio alla famiglia».