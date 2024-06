Una nuova terapia, appartenente ad una classe di farmaci innovativa, si è dimostrata efficace contro il tumore del seno metastatico: si tratta di un anticorpo monoclonale farmaco-coniugato (Trastuzumab deruxtecan) che, in pazienti con bassa e bassissima espressione della proteina Her2 - varie migliaia di casi l'anno in Italia - ha ridotto del 38% il rischio di progressione di malattia o morte. Lo dimostra lo studio di fase 3 Destiny-Breast06 su 866 pazienti, presentato in sessione plenaria al congresso della American Society of clinical oncology (Asco) in corso a Chicago da Giuseppe Curigliano, membro del direttivo nazionale Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica).

Tumore al seno, in Italia oltre 3.800 nuovi casi all'anno in donne under 35

Nuovo anticorpo

Il nuovo anticorpo farmaco-coniugato è costituito da un anticorpo diretto contro il recettore Her2, espresso sulle cellule tumorali, e da un potentissimo chemioterapico legato a questo anticorpo. «Le pazienti trattate con trastuzumab deruxtecan - ha affermato Curigliano - hanno vissuto più a lungo, senza progressione o peggioramento della malattia rispetto alla chemioterapia standard. I risultati di Destiny-breast06 rappresentano dunque un potenziale cambiamento nel modo di classificare e trattare il tumore del seno metastatico».

Italia, i numeri

In Italia, nel 2023, sono stati 55.900 i nuovi casi di carcinoma mammario. «I progressi nella cura di questa neoplasia negli ultimi anni sono stati davvero molto importanti e la cronicizzazione è una realtà per un numero significativo di pazienti - sottolinea Francesco Perrone, presidente Aiom -. I risultati dello studio Destiny evidenziano l'importanza di determinare con precisione lo stato di Her2. In questo senso, è fondamentale il ruolo del team multidisciplinare nei centri di senologia, in particolare la collaborazione tra oncologo e patologo che effettua i test diagnostici per definire il profilo molecolare». Per Saverio Cinieri, presidente della Fondazione Aiom, «questi dati, a lungo attesi, suggeriscono che il farmaco possa diventare un'opzione terapeutica di preferenza in prima linea per i pazienti con questo tipo di neoplasia metastatica al seno». A gennaio 2023, trastuzumab deruxtecan è stato approvato dalla Commissione europea. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ne ha approvato la rimborsabilità in questa indicazione a dicembre 2023.

Cosa è

Come riporta il sito Humanitas, il tumore al seno metastatico, detto anche carcinoma mammario IV stadio, è un tumore che dalla sua sede primaria – il seno – si è diffuso in altre parti del corpo distanti, attraverso le vie linfatiche e i vasi sanguigni. Gli organi più colpiti sono le ossa, i polmoni, il fegato e il cervello. Non sono definiti metastatici i tumori al seno in cui, alla diagnosi o dopo l’intervento, si riscontrano cellule tumorali e metastasi solo nei linfonodi ascellari: in questo caso si parla di tumori a diffusione regionale.

Forme invasive e non invasive

Ci sono diversi tipi di tumore al seno, che possono svilupparsi in diverse parti del seno. Una prima importante distinzione può essere fatta tra forme non invasive e forme invasive. Le forme non invasive, dette anche carcinoma in situ, si sviluppano nei dotti e non si espandono al di fuori del seno. Difficilmente questa forma dà luogo a noduli palpabili al tatto, più spesso viene identificata attraverso la mammografia. La più comune forma di carcinoma in situ è il carcinoma duttale in situ. Il cancro al seno invasivo ha la capacità di espandersi al di fuori del seno. La forma più comune è il carcinoma duttale infiltrante, che rappresenta circa i 3/4 di tutti i casi di cancro della mammella.

Sintomi

Di norma, le metastasi ossee diffuse da un tumore della mammella causano:

Dolore acuto diffuso;

Tendenza alle fratture;

Ipercalcemia (a causa delle metastasi, il calcio delle ossa si riversa nel sangue). L'ipercalcemia causa: nausea, stipsi, perdita di appetito, senso di stanchezza e debolezza.