Lo sciatore Jean Daniel Pession e la fidanzata Elisa morti in un incidente in montagna, avevano 27 anni

Il mondo degli sport invernali azzurri è in lutto per la drammatica morte di Jean Daniel Pession, ventottenne componente della squadra di Coppa del mondo, vittima di un tragico incidente in montagna accaduto sopra Champoluc (Aosta) dove ha perduto la vita anche la fidanzata, Elisa Arlian.

I due, entrambi 27enni, erano impegnati sulla cresta che divide le pareti est e nord dello Zerbion.

Il cordoglio della Fisi

«Una terribile tragedia colpisce il mondo degli sport invernali e in particolare lo sci velocità. In un tragico incidente di montagna occorso sopra Champoluc (Ao) ha perduto la vita Jean Daniel Pession, ventisettenne componente della squadra di Coppa del mondo. Insieme a Pession è morta anche la fidanzata». Così la Fisi in una nota sul proprio sito ufficiale.

La carriera di Jean Daniel Pession

Nel corso della carriera il valdostano aveva ottenuto i migliori risultati nel 2021, piazzandosi al quindicesimo posto nella classifica finale di Coppa del mondo, mentre ai Mondiali era giunto 22simo a Vars nel 2022. Il Presidente Flavio Roda e tutta la Federazione esprimono il loro cordoglio alla famiglia Pession per questa tragica disgrazia.