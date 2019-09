Schiacciato da una tonnellata di sacchi di zucchero: muore operaio 36enne

Un operaio di 36 anni è morto dopo essere rimastoda un sacco di zucchero del peso di una tonnellata in una distilleria a Paratico, in provincia di Brescia . L'uomo, padre di due bambini, era stato portato in gravi condizioni all'ospedalePapa Giovanni di Bergamo dopo l' incidente , dove è morto nella tarda serata di ieri.