Gli cade il letto sulla testa, Alessandro muore a 8 anni dopo 7 giorni di agonia

Gli era caduto parte del letto della sua cameretta sulla testa, Alessandro non ce l'ha fatta: è morto a 8 anni dopo 7 giorni di agonia in ospedale. Il piccolo Alessandro Liberti è morto dopo una settimana di ricovero in gravi condizioni in ospedale, dopo essere stato colpito da un incidente domestico il 7 agosto scorso a Follonica, in provincia di Grosseto, con il letto che accidentalmente gli era caduto sulla testa.





La madre lo trovò così privo di sensi e chiamò i soccorsi. I medici del 118 tentarono di rianimarlo, poi fu deciso il trasferimento al Meyer di Firenze. Ma, nonostante le cure in ospedale, per il bimbo non c'è stato niente da fare. A Follonica il sindaco Andrea Benini ha proclamato il lutto cittadino per domani.



Hockey Follonica in lutto, niente da fare per il piccolo Alessandro https://t.co/YRMGbI4NqS via @Redazione — follonicahockey1952 (@follohockey) August 14, 2019

fino allo scorso anno giocava a hockey nel, di cui il nonno,, è allenatore. Su Facebook il messaggio di cordoglio della società sportiva per la scomparsa del bimbo.