Bimbo di 3 anni trova una pistola sul divano, spara e muore: choc negli Usa, accusato il padre di omicidio colposo

In Pennsylvania, Stati Uniti, un bambino di 3 anni ha perso la vita a causa di un incidente domestico.

Il bambino aveva trovato una pistola semiautomatica carica sui cuscini del divano di casa sua e pensando fosse un gioco ha premuto il griletto ed è morto sul colpo.

La vicenda

Secondo quanto viene riportato dai media americani, il padre del bambino, José Hilario Abreu, 28 anni, è stato accusato di omicidio colposo. L'uomo avrebbe lasciato l'arma sui cuscini del divano sul quale erano seduti i suoi due bambini, Elijah Abreu Borgen e il fratellino più piccolo di due anni. Elijah ha trovato l'arma carica e accidentalmente ha fatto fatto partire un colpo che non gli ha lasciato scampo, centrandolo al petto.

Il padre dopo aver sentito lo sparo è tornato nel salotto e ha visto il suo bambino in un lago di sangue. In seguito all'incidente, il bambino è stato ricoverato d'urgenza al Lehigh Valley Hospital Cedar Crest ma è morto a causa della ferita riportata. Jose Hilario Abreu è stato portato nel carcere della contea di Lehigh in attesa dell'udienza di convalida prevista per venerdì 12 aprile.

I precedenti

Questo qui non è un episodio isolato visto che è già il quarto in quattro mesi: il primo a gennaio, nel Kentucky, quando i genitori di un bambino di 3 anni che aveva sparato e ucciso il fratello di due anni, sono stati accusati di omicidio colposo. Il secondo episodio risale a febbraio, in Carolina del Nord, quando un bambino di 3 anni trovando un pistola sul divano di casa si è inflitto un colpo alla testa. Nello stesso mese invece nel Tennesee, in un parcheggio del centro commerciale, una donna è stata uccisa da un colpo di pistola inflitto in macchina dal bimbo di 3 anni.