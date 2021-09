Laura Ziliani, figlie e fidanzato non rispondono. «Lui aveva una relazione con entrambe le sorelle»

Nessuno ha parlato, come da previsione. Prima Paola e Silvia Zani, poi Mirto Milani: tutti e tre questa mattina si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori di garanzia in carcere. I tre accusati dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di 55 anni scomparsa l'8 maggio da Temù, nel Bresciano, e ritrovata morta dopo tre mesi. Davanti al gip Alessandra Sabatucci, che nell'ordinanza di custodia cautelare li aveva definiti «trio criminale», i tre hanno scelto la linea del silenzio, senza rilasciare nemmeno una dichiarazione spontanea. Come le loro avvocatesse, Maria Pia Longaretti e Elena Invernizzi, che per non incontrare i giornalisti fuori da Canton Mombello - dove in isolamento è detenuto Mirto - sono entrate in automobile, pratica molto inconsueta per il carcere bresciano.

APPROFONDIMENTI STORIE ITALIANE Laura Ziliani, le intercettazioni tra Mirto e le figlie:... BRESCIA Laura Ziliani «stordita dai farmaci e soffocata con il... BRESCIA Laura Ziliani, il mistero dei 38 passi sul cellulare BRESCIA Laura Ziliani, stordita dai farmaci e soffocata con un cuscino:... CRONACA Laura Ziliani, arrestate le figlie dell'ex vigilessa morta

Laura Ziliani, le intercettazioni tra Mirto e le figlie: «Fatevi vedere preoccupate»

Gli interrogatori delle figlie di Laura Ziliani, prima la minore Paola che ha 19 anni ed è studentessa di Economia e poi Silvia, che ha 27 anni e che fino al giorno prima della scomparsa della madre a maggio faceva la fisioterapista in una residenza per anziani a Ponte di Legno in Valcamonica, sono iniziati alle 9 e 30, per concludersi 40 minuti dopo. Le due sono in cella insieme, dopo essere entrare in carcere venerdì scorso mano nella mano. Il pubblico ministero Caty Bressanelli, poi la giudice e infine i legali hanno lasciato il carcere femminile di Verziano per raggiungere la casa circondariale di Canton Mombello in città, dove hanno incontrato Mirto, sopranista originario di Lecco ma residente nel Bergamasco. Entrati alle 10.15, ne sono usciti dopo 28 minuti: anche lui non ha profferito parola.

Mirto Milani aveva una relazione con entrambe le sorelle

Si sono trattenute più a lungo solo le due avvocatesse, che hanno incontrato il loro assistito, indicato nelle carte come il «manipolatore» delle due sorelle Zani, con le quali aveva in contemporanea una relazione intima. Alla luce del sole e da una decina di anni con la maggiore, conosciuta in una vacanza studio in Gran Bretagna, e clandestina con la più piccola, stando almeno a quello che loro stessi hanno riferito agli investigatori quando hanno consegnato i telefoni. Gli stessi smartphone resettati proprio per nascondere il triangolo amoroso, definito da Mirto «illecito». La pm Caty Bressanelli potrebbe valutare di risentire gli indagati nei prossimi giorni, mentre continuano a non commentare gli avvocati che oggi rappresentano tutti e tre gli indagati. Dall'inizio dell'indagine si sono sempre limitati a rispondere «no comment» alle richieste della stampa.