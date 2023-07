Famiglia in viaggio si schianta sull'autostrada A14: morto il nonno di 57 anni, ferito il nipotino di 7 mesi

CAMERANO - Ancora sangue sull’A14 maledetta. L’ennesimo incidente mortale è avvenuto questa mattina attorno alle 7 nel tratto di autostrada tra Ancona Sud e Loreto.

Una Suzuki con a bordo una famiglia di origini pugliesi residente a Lodi ha sbandato all’improvviso e si è schiantata contro il guardrail all’altezza del km 233 sulla carreggiata sud. Nell’impatto, violentissimo, ha perso la vita un uomo di 57 anni che si trovava sul sedile anteriore destro.

Era il padre del conducente, rimasto ferito insieme alla moglie e al loro figlio di 7 mesi, tutti portati all’ospedale di Torrette in codice rosso, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, con l’automedica do Torrette e la Croce Gialla di Camerano, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Il personale del 118 ha tentato di rianimare per più di mezz’ora il passeggero più grave, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza. Secondo una prima ricostruzione, la famiglia era partita ieri sera da Lodi ed era diretta a Bisceglie, in Puglia. S’indaga sulle cause dell’incidente e sono ancora in corso le ricerche di un cagnolino che viaggiava insieme alla famiglia e che, dopo l’incidente, si è allontanato spaventato nella campagna circostante.

La fila sulla corsia sud dell'autostrada A14 ha raggiunto i tre chilometri di lunghezza.