Elicottero disperso tra Emilia e Toscana, era diretto a Resana: a bordo 7 persone. La Roto Cart: «Non si è schiantato»

Sono in corso in Appennino, al confine tra le province di Modena e Lucca, le ricerche di un elicottero disperso partito questa mattina alle 9.30 da Tassignano con sette persone a bordo, due piloti e cinque passeggeri (almeno uno straniero). E' stato rilevato l'ultima volta dai sistemi radar nella zona di Pievepelago, comune sull'Appennino emiliano a pochi chilometri dal confine con la Toscana. È quanto ricostruito dalla Prefettura di Modena confermando che a bordo c'erano 7 persone. Era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano. Lo confermano fonti della Roto Cart, azienda specializzata nella produzione di carta per usi domestici, perchè il velivolo da tre giorni faceva la spola tra Lucca e il Trevigiano per portare alcuni buyer in azienda.

La Roto Cart: "Non si è schiantato"

A bordo dell'elicottero disperso sull'Appennino tosco-emiliano c'erano, secondo il titolare della Roto Cart Giuliano Gelain, 4 cittadini turchi e due libanesi, oltre al pilota. Il velivolo faceva la spola due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio, per portare i compratori in azienda a Castelminio di Resana, dove sarebbe dovuto arrivare alle 10.30. «Sono convinto che non si sia schiantato - dice Gelain - altrimenti, secondo i tecnici, sarebbe partito un segnale di allarme, che noi non abbiamo mai ricevuto».

Allarme dopo diverse ore

L'allarme è stato lanciato solo dopo diverse ore dalla partenza dalla Roto Cart che aveva noleggiato l'elicottero per il trasporto di propri clienti. Alle ricerche, coordinate dalla Prefettura e della Protezione civile regionale, partecipano Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza, con volontari della Protezione civile.

La missione a Castelminio

L'elicottero era stato ingaggiato dalla Elettric80, produttore di Viano (Reggio Emilia) per portare i suoi buyer alla Roto Cart di Castelminio di Resana, nel Trevigiano. Solo due giorni fa il nuovo impianto che automatizza tutte le fasi della lavorazione, dalla movimentazione delle bobine madri di carta allo stoccaggio dei prodotti in magazzino, era stato presentato alla stampa. La linea, realizzata dalla emiliana E80, consente all'azienda veneta, in cui operano 110 addetti, 40 dei quali in una cartiera di proprietà a Lucca, di realizzare 30 mila tonnellate di articoli l'anno. Lo stabilimento di Castelminio di Resana è progettato per una capacità di produzione fino a sei volte quella attuale, un target al quale si giungerà nei prossimi anni per far fronte ai crescenti quantitativi richiesti in particolare dalla grande distribuzione organizzata. Lucca, come spiegato in una nota diffusa nei giorni scorsi, E80 group era ospite dell'open house Gambini ad Altopascio (Lucca) per la quarta edizione di iT's tissue, evento dedicato all'innovazione nel settore tissue in programma fino a venerdì 10 giugno a Lucca. E a Castelminio, E80 aveva reso noto che avrebbe organizzato «nei giorni di iT's Tissue un tour per i clienti interessati a conoscere» l'impianto realizzato.

Cosa è successo

L' elicottero era decollato stamani alle 9.30 dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca). Il velivolo sarebbe un Agusta Koala, immatricolato all'Avio di Thiene (Vicenza). Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco di Lucca e Modena che stanno perlustrando la zona appenninica al confine tra le province di Lucca e Modena e in particolare battuta la zona tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe.