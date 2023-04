Ciclista investita e uccisa da una betoniera a Milano, la donna aveva 39 anni

Tragedia a Milano. Una ciclista di 39 anni morta dopo essere stata travolta da una betoniera tra via Francesco Sforza e Corso di Porta Vittoria nel pieno centro. Sul luogo dell'incidente è arrivato il personale del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sono in corso i rilievi della Polizia locale per ricostruire la dinamica.

