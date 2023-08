Il tonfo sordo e le urla disperate. Poi l’allarme lanciato ai soccorritori. Dramma nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione al centro di Chiaravalle, in provincia di Ancona. Una ragazzina di 15 anni, straniera, è caduta dal balcone del palazzo. Un volo di almeno 12 metri, dal terzo piano. L’adolescente è stata trovata agonizzante, ma viva. Ad attutire la caduta sarebbero stati i fili stendibiancheria collocati alle finestre e ai balconi dagli inquilini del condominio. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti e capire come la 15enne possa essere caduta. È stata condotta all’ospedale di Torrette, in gravissime condizioni.

Cosa è successo



L’allarme è stato lanciato attorno alle 20, quando in casa c’erano anche i genitori della ragazzina. A un certo punto, i vicini hanno sentito un rumore sordo. Si sono affacciati dalle finestre e, sul retro del palazzo, hanno visto il corpo della 15enne. Era viva. Immediate le chiamate al 112, numero unico dell’emergenza territoriale. La mamma, appena compresa la portata di quanto accaduto, ha subito raggiunto il retro. Le urla, la disperazione, le lacrime. La ragazzina è stata prima trattata sul posto, poi gli operatori sanitari a sirene spiegate l’hanno portata a Torrette.