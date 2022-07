Bologna, baby sitter muore dopo essere caduta in piscina con la bambina. Grave la piccola

È morta la baby sitter cinquantenne, di origine filippina, che nella tarda mattinata di oggi è finita sott'acqua in una piscina privata di una villa sui colli bolognesi insieme alla bimba di appena due anni che accudiva. Non è ancora accertata la dinamica di quanto successo.

Non è chiaro se la baby sitter si sia sentita male dopo aver visto la piccola cadere in acqua e avere cercato di salvarla, o se il malore sia stato precedente e abbia fatto cadere entrambe nella piscina. La bimba è in prognosi riservata al Sant'Orsola di Bologna. La baby sitter è stata inizialmente ricoverata in rianimazione all'ospedale Maggiore, già in condizioni molto gravi, poi le sue condizioni sono peggiorate ed è deceduta.

